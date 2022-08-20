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Spor

Everton evinde 1 puana razı oldu

Everton, İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
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Premier Lig'in 3. haftasında Everton, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Nottingham Forest, karşılaşmanın 81. dakikasında Brennan Johnson ile öne geçti. Everton, bu gole 88. dakikada DEmarai Gray ile karşılık verdi.

Everton'da, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Dele Alli, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Everton, yeni sezonda ilk kez puan aldı ve 1 puana yükseldi. Nottingham Forest, puanını 4 yaptı.

Gelecek hafta Everton, Brentford deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, Tottenham'ı ağırlayacak.

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