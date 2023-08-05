Everton tribünlerinden Dele Alli'ye destek

Everton'un yıldız oyuncusu Dele Alli, Overlap'e verdiği röportajda, şu çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu:

"TACİZE UĞRADIM"

"Dürüst olmak gerekirse çocukluğum hakkında çok fazla konuşmadığım bir şey. Altı yaşındayken, sık sık evde bulunan annemin bir arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti ve bu olay ben altı yaşındayken oldu. Disiplin için Afrika'ya gönderildim ve sonra yeniden geri gönderildim."

"7 YAŞINDA SİGARAYA BAŞLADIM"

"Yedi yaşında sigara içmeye başladım. Sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Benden yaşlı biri, bana bisikletli birini kimsenin durdurmayacağını söyledi. Ben de elimde futbol topu ve bisiklet ile etrafta gezinmeye ve uyuşturucu satmaya başladım. On bir yaşında bir adam beni köprüden aşağı sarkıttı."