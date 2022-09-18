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Spor

Everton, West Ham United'ı yenerek galibiyet hasretine son verdi

Everton, İngiltere Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği West Ham United'ı 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

18 Eylül 2022 Pazar 18:24 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile West Ham United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Everton, 1-0'lık skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Neal Maupay kaydetti.

Bu sezon 7. maçında ilk kez kazanan Everton, puanını 7'ye yükseltti. West Ham United ise bu sezon 5. mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.

Everton, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. West Ham ise evinde Wolves'u ağırlayacak.

Everton'ın şu ana kadar aldığı sonuçlar:

Everton 1-5 Arsenal

Everton 0-1 Chelsea

Everton 1-2 Aston Villa

Everton 1-1 Nottm Forest

Everton 1-1 Brentford

Everton 1-1 Leeds United

Everton 0-0 Liverpool

Everton 1-0 West Ham

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