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Spor

Everton'da Dele Alli gelişmesi

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Delle Alli, bonservisini elinde bulunduran Everton'un hazırlık kampına dahil oldu.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
Everton'da Dele Alli gelişmesi
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Everton, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Dele Alli'yi İsviçre kampının kadrosuna dahil etti.

Everton'da forma giyen ve geleceğinin belirsiz olduğu belirtilen Dele Alli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İsviçre'de kamp yapacak Everton'da teknik direktör Sean Dyche, Alli'yi de bu kampın kadrosuna dahil etti.

27 yaşındaki futbolcunun Everton'daki geleceğinin bu kampın ardından büyük oranda belli olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Dele Alli, siyah-beyazlı forma altında 15 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

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