Everton'da Frank Lampard dönemi sona erdi

Premier Lig ekibi Everton'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kulüp, teknik direktör Frank Lampard ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Everton'ın başında bu sezon 20 lig maçıa çıkan teknik direktör, sadece 3 galibiyet alabildi.

Sky'ın haberine göre; Everton'ın başına Marcelo Bielsa'nın getirilebileceği konuşuluyor.

Lampard, Ocak 2022'den beri Everton adına çalışıyordu. Lampard, daha önce Derby ve Chelsea takımlarını çalıştırmıştı.

İngiliz teknik adam, bu sezon 20 resmi karşılaşmaya çıktı ve bunlardan 3 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgi alarak 0,78 puan ortalaması yakalayabildi.