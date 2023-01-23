İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2023 Pazartesi / 2 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8126
  • EURO
    20,4349
  • ALTIN
    1161.98
  • BIST100
    5404.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Everton'da Frank Lampard dönemi sona erdi
Spor

Everton'da Frank Lampard dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Frank Lampard ile yolların ayrıldığını açıkladı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
Everton'da Frank Lampard dönemi sona erdi
ABONE OL

Premier Lig ekibi Everton'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kulüp, teknik direktör Frank Lampard ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Everton'ın başında bu sezon 20 lig maçıa çıkan teknik direktör, sadece 3 galibiyet alabildi.

Sky'ın haberine göre; Everton'ın başına Marcelo Bielsa'nın getirilebileceği konuşuluyor.

Lampard, Ocak 2022'den beri Everton adına çalışıyordu. Lampard, daha önce Derby ve Chelsea takımlarını çalıştırmıştı.

İngiliz teknik adam, bu sezon 20 resmi karşılaşmaya çıktı ve bunlardan 3 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgi alarak 0,78 puan ortalaması yakalayabildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.