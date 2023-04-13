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Spor

Everton'dan Dele Alli açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Sean Dyche, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli hakkında açıklama yaptı.

13 Nisan 2023 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Everton'dan Dele Alli açıklaması
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Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli için gelen soruya cevap verdi.

Dyche, Dele Alli'nin saha dışındaki davranışları ve kulübün İngiliz yıldızla ilgili nasıl bir adım atacağı yönünde gelen soruya, "Açıkçası Dele Alli burada değil. Onu bir süre sahalardan uzak tutacağı sakatlığı var. Nihayetinde oyuncuların da seçimleri var. Elbette iyi seçimler yapmalarını tavsiye ediyoruz." diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Sakatlığı sonrası İngiltere'ye giden Dele Alli'nin, Ada'daki görüntüsü gündem olmuştu. 27 yaşındaki futbolcunun, bir balon aracılığıyla "güldüren gaz" bilinen nitro oksit kullandığı göze çarpmıştı.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde katıldığı iftarda Dele Alli ile ilgili konuşmuştu. Çebi, "Dele Alli iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun Bey'e talimat verdim, 'Ekonomisi uygun olursa ben devam etmek isterim, sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin şansımızı deneyelim.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'taki performansıyla beklentilerin bir hayli uzağında kalan Dele Alli, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 15 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

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