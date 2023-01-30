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Spor

Everton'un yeni hocası Sean Dyche oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da Frank Lampard'ın ardından teknik direktörlüğe Sean Dyche getirildi.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 18:15 - Güncelleme:
Everton'un yeni hocası Sean Dyche oldu
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Everton'da teknik direktörlük görevine Sean Dyche getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Burnley'i çalıştıran Dyche'ın getirildiği ve 51 yaşındaki İngiliz teknik direktörle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Sean Dyche, Watford'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde en büyük çıkışı, Burnley'de gerçekleştirdi.

2012'de göreve başladığı Burnley'yi yaklaşık 10 yıl boyunca çalıştırmasının ardından geçen yıl nisan ayında görevine son verilen Dyche, bu süreçte takımı iki kez küme çıkararak Premier Lig'e ve 51 yıl aranın ardından Avrupa arenasına taşımıştı.

Bu sezon son derece istikrarsız bir performans sergileyen Everton, 20 maç sonunda topladığı 15 puanla küme düşme hattında, 19. sırada yer alıyor.

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