22 Ocak 2026 Perşembe
Spor

Evinde bileği bükülmüyor! Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son 10 lig karşılaşmasında 5 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavili takım, yenilgi görmedi.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında hem yenilmezlik serisini 11 maça taşımanın hem de zirve yarışında puan kaybetmeden yoluna devam etmenin mücadelesini verecek.

SON YENİLGİSİ 257 GÜN ÖNCE

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kendi evindeki tek yenilgisini 257 gün önce aldı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, 10 Mayıs 2025'te oynanan bu karşılaşmanın ardından 257 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

TEKKE YÖNETİMİNDE LİGDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 14 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

KENDİ EVİNDE YENİLMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİ

Trabzonspor, bu sezon iç sahada yenilmeyen üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

Ligde 38 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile birlikte bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamadı.

