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Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Erol Bulut'un takımı Yeni Malatyaspor ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşılaştı.

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Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Erol Bulut'un takımı Yeni Malatyaspor ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.
 
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahivbi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Malatyaspor'un gollerini 16 ve 34. dakikalarda Khalid Boutaib kaydetti.
 
SAHA KARIŞTI, İKİ KIRMIZI
 
Karşılaşmanın 66. dakikasında Eren ve Celutska arasındaki mücadelenin ardından saha kenarı adeta karıştı. Mete Kalkavan, VAR'dan olayları takip etti, sonrasında Antalyaspor'dan Diego ile Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar kırmızı gördü
 
Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 28 yaparken, Antalyaspor 26 puanda kaldı.
 
Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor'da sarı kart gören Doğukan Sinik, Celutska ve Maicon ile birlikte, kırmızı kartla kenara gelen Angelo, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

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