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Spor

Eyüp Arın: Duran toptan gol yemek hastalığımız haline geldi

Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Adanaspor'da, Teknik Direktör Eyüp Arın maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA10 Aralık 2022 Cumartesi 17:04 - Güncelleme:
Eyüp Arın: Duran toptan gol yemek hastalığımız haline geldi
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligde bulundukları konumdan daha iyi bir konuma gelmek için çalıştıklarını ifade eden Arın, "Rakibimiz Keçiörengücü gerçekten bu ligin istikrarlı ve teknik heyetiyle de iyi giden bir ekibi. Biz de bulunduğumuz durumdan daha iyi bir duruma gelebilmek için maça çıktık. Maçta esnasından ilk yarıyı bitene kadarki durumumuz bizim bugünkü durumumuzdan kurtulacağımızı gösteriyordu. Pozisyon zenginliğimiz, üretkenliğimizi değerlendiremememiz dışındaki her şey olumluydu" diye konuştu.

İkinci yarıya rakibin iyi oyuncularını durdurabilmek için biraz kontrollü başladıklarını belirten Eyüp Arın, "Bizim hastalığımız haline gelen, bir duran toptan yediğimiz golle geriye düştük. Daha sonra oyuncu değişiklikleriyle biraz daha risk alarak oynamaya çalıştık. Fakat Keçiörengücü skoru bulduktan sonra hem oyunu soğutmasını bildi hem de oyunda topu tutmasını bildi. Skoru korumayı çok iyi becerdi. Aldığımız risklerle rakibe geniş alanlar bıraktık. Rakibimiz de bu sayede pozisyonlar üretti fakat onlar da bunu değerlendiremedi" şeklinde konuştu.

Eyüp Arın, konuşmasının ardından Keçiörengücü'ne ligin kalan maçlarında başarılar diledi.

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