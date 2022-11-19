Eyüp Arın: Oyuncularım son dakikaya kadar maçı bırakmadı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Son dakikada gelen gol gerçekten bugünkü oyuncularımın emeğinin karşılığını oldu." dedi.

Eyüp Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gıpta ile baktığı Altınordu'ya karşı iyi bir mücadele vermenin gururunu yaşadığını söyledi.

Yaptıkları çalışmaların neticesini ilk yarıda yakaladıklarını kaydeden Arın, şöyle konuştu:

İlk yarı gerçekten maçın sonucunu çok rahat getirebileceğimiz oyun ve pozisyon anlamındaki zenginliğimiz vardı. Fakat maalesef futbol böyle bir şey, maçın son dakikasında VAR gidilmeyen bir penaltı durumu yaşadık. Adanaspor'un maalesef maçlarında çok canını yakan hakemlerimiz, bu maçta da o çabayı gösterdiler diye düşünüyorum. Hakemler ve VAR tarafından kaybettirilen puanlarımız oldu ve Türkiye'de bir ilki yaşadık. VAR'a gidilmeyen, kendi kuralını çiğneyen bir hakem gördük, buna da şahit olduk. Bu durum sahada oyuncularıma da yansıdı. Oyuncularım son dakikaya kadar maçı hakikaten bırakmadı çünkü çok istediler. İkinci yarı biraz duraksadık pozisyon anlamında. Altınordu gerçekten bize iyi direndi, istediğimiz şeyleri yapmamıza müsaade etmedi ama son dakikada gelen gol gerçekten bugünkü oyuncularımın emeğinin karşılığı oldu.