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Spor

Eyüp Arın: Sıkıntı yaşayacağımız belliydi

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında evinde Göztepe ile 2-2 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA4 Aralık 2022 Pazar 19:43 - Güncelleme:
Eyüp Arın: Sıkıntı yaşayacağımız belliydi
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 2-2 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, "Üzgünüz kazanamadık ama yine yolumuza devam edeceğiz. Çözmemiz gereken önemli savunma hatalarımızı çözmeye çalışacağız." dedi.

Eyüp Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki galibiyetin üzerine bu hafta da galip gelmek istediklerini söyledi.

Pozisyon üretme noktasında her iki takımın da sıkıntı yaşadığını kaydeden Arın, şöyle konuştu:

Bu tür maçlarda bu kadar net pozisyonları değerlendiremezsek sıkıntı yaşayacağımız belliydi. Üzgünüz kazanamadık ama yine yolumuza devam edeceğiz. Çözmemiz gereken önemli savunma hatalarımızı çözmeye çalışacağız.

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