Eyüpspor, Caner Erkin'in golüyle kazandı

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı, Erkam Develi (Dk. 82 Şahverdi Çetin), Melih İnan (Dk. 82 Koray Kılınç), Bardhi (Dk. 68 Mara), Innocent (Dk. 68 Caner Aktaş), Dembele
Eyüpspor: Berke Özer, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Metehan Baltacı), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 90+2 Ömer Bayram), Recep Niyaz (Dk. 61 Sinan Kurt), Taşkın İlter, Regattin (Dk. 90+3 Mustafa Pektemek), Mete Kaan Demir (Dk. 82 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu, Ampem
Gol: Dk. 58 Caner Erkin (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Caner Erkin, Dk. 45 Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor), Dk. 80 Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)