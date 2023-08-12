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Spor

Eyüpspor, Caner Erkin'in golüyle kazandı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nün konuğu oldu. İstanbul temsilcisi Caner Erkin'in gölüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 19:39 - Güncelleme:
Eyüpspor, Caner Erkin'in golüyle kazandı
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Trendyol 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı, Erkam Develi (Dk. 82 Şahverdi Çetin), Melih İnan (Dk. 82 Koray Kılınç), Bardhi (Dk. 68 Mara), Innocent (Dk. 68 Caner Aktaş), Dembele

Eyüpspor: Berke Özer, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Metehan Baltacı), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 90+2 Ömer Bayram), Recep Niyaz (Dk. 61 Sinan Kurt), Taşkın İlter, Regattin (Dk. 90+3 Mustafa Pektemek), Mete Kaan Demir (Dk. 82 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu, Ampem

Gol: Dk. 58 Caner Erkin (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Caner Erkin, Dk. 45 Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor), Dk. 80 Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)

  • Ankara Keçiörengücü
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