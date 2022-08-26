Eyüpspor evinde Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçti

Spor Toto 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Eyüpspor, sahasında Yeni Malatya ile karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sinan Kurt, 57. dakikada Luccas Claro ve 66. Pa Amat Dibba kaydetti.
Yeni Malatya'nın golleri 6. ve 90+5. dakikalarda Cengizhan Akgün'den geldi. Cihat Arslan yönetimindeki Yeni Malatya ligde çıktığı 3. maçında da galibiyet çıkaramadı.
Ev sahibi ekip Eyüpspor, ligin 3. haftası itibariyle 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatya, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Bodrumspor deplasmanına gidecek.
STAT: Eyüp
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Ali Can Alp
EYÜPSPOR: Harun - Murat, Claro, Uğur, Berkan, İbrahim, Sinan (Dk. 90+1 Can), Ahmed Ildız (Dk. 28 Bekir) Ahmet Yazar (Dk. 46 Ezeh), Dibba (Dk. 83 Sekidika), Eze (Dk. 90+1 Umut Bulut)
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Taha, Yiğit, Burak, Buğra (Dk. 86 Berat), Cengizhan, Nshimirimana (Dk. 65 Atakan), Doğukan, Ogün, Donsah, Malle (Dk. 78 Yakup)
GOLLER: Dk. 9 Sinan, Dk. 57 Claro, Dk. 66 Dibba (Eyüpspor) - Dk. 6, Dk. 90+5 Cengizhan (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Ezeh (Eyüpspor) - Burak, Buğra (Yeni Malatyaspor)