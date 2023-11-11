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Spor

Eyüpspor gol oldu, yağdı!

Trendyol 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında lider Eyüpspor, Altay'a konuk oldu. Eyüpspor, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

11 Kasım 2023 Cumartesi 21:25 - Güncelleme:
Eyüpspor gol oldu, yağdı!
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Trendyol 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında lider Eyüpspor deplasmanda konuk olduğu Altay'ı 7-1 mağlup etti.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 51. dakikalarda Adrien Regattin, 15, 25 ve 81. dakikalarda Prince Ampem, 70. dakikada Ahmed Kutucu ve 88. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Altay'ın tek golünü ise 13. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

Eyüpspor bu galibiyetle beraber puanını 30'a çıkartıp liderliğini sürdürürken, Altay ise 5 puanda kaldı.

Bu sonuçla Eyüpspor, son beş maçının dördünü kazanmış oldu.

Eyüpspor bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manisa FK'yı ağırlarken, Altay ise deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak.

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