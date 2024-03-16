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Spor

Eyüpspor, neredeyse Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig 27. hafta maçında Eyüpspor, 10 kişi kaldığı maçta Bandırmaspor'u 3-2 yenmeyi başardı.

16 Mart 2024 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
Eyüpspor, neredeyse Süper Lig'de
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Trendyol 1. Lig 27. hafta maçında Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eyüpspor, 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmada uzatma dakikalarında 2 gol bularak maçı 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Eyüpspor, Thuram ile öne geçti. Bandırmaspor, ikinci yarıda 54. dakikada Doğancan Tavas ile beraberliği yakalarken, 72. dakikada Eyüpsporlu Melih Kabasakal'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Eyüpspor'da Samu Saiz, 88. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Maçın uzatma anları oynanırken Bandırmasporlu Mexer'in kendi kalesine attığı gol maça tekrar dengeyi getirdi. Maçta son sözü Eyüpspor söyledi. 90+6'da sahneye çıkan Gianni Bruno, 10 kişili takımını öne geçirerek 3 puanı kazandırdı.

ARTIK SÜPER LİG'DE GİBİ...

Bu sonuçla birlikte puanını 64 yapan Eyüpspor, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantajını sürdürdü. Bitime 7 hafta kala 3. sırayla arasına en az 17 puan fark yapacak olan Eyüpspor, Süper Lig'e çıkmayı neredeyse garantiledi.

Bandırmaspor ise 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Altay'a konuk olacak.

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