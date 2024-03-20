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Spor

Eyüpspor: Yasak kaldırılacaktır

FIFA'nın Eyüpspor'a verdiği transfer yasağından sonra kulüpten açıklama geldi.

20 Mart 2024 Çarşamba 01:01 - Güncelleme:
Eyüpspor: Yasak kaldırılacaktır
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FIFA, Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor'a transfer yasağı verdi.

İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı açıklamada yasak nedeninin swift sisteminde yaşanan problem sebebiyle ödemenin gerçekleşmesinden olduğunu duyurdu.

Eyüpspor ödemenin yapılacağını ve 24 saat içinde yasağın kaldırılacağını açıkladı.

EYÜPSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü ile transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.00 Euro transfer bedeli taksidinin ödenmesine ilişkin FIFA tarafından verilen karar uyarınca yapılması gereken ödeme, karşı kulübün tarafımıza bildirdiği banka swift sisteminde yaşanan aksaklıktan ötürü yapılamamıştır. Bu aksaklıktan dolayı yaşanan gecikmeden ötürü FIFA tarafından "alacak ödeninceye kadar" transfer yasağı konulmuş olup, ilgili doğru banka bilgisinin kulübümüze ulaşmasını müteakip 24 saat içinde ödeme yapılarak transfer yasağı kaldırılacaktır."

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