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Spor

Eyüpspor'dan dev transfer hamlesi! Manuel Lanzini ile görüşmelere başlandı

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor yıldız transferi için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Manuel Lanzini ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

TRT Spor26 Nisan 2024 Cuma 14:36 - Güncelleme:
Eyüpspor'dan dev transfer hamlesi! Manuel Lanzini ile görüşmelere başlandı
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Eyüpspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Kaliteli bir takım oluşturmak isteyen İstanbul ekibi, transfer görüşmelerine başladı.

MANUEL LANZINI HAMLESİ

Eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor.

MALİYET GÖRÜŞÜLÜYOR

İstanbul temsilcisi, oyuncunun maliyetini düşürmek istiyor. Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek.

Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.

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