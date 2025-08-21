İSTANBUL 31°C / 18°C
Spor

Eyüpspor'dan stat açıklaması

Eyüpspor, 4 büyüklerle oynayacağı iç saha maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağını açıkladı.

21 Ağustos 2025 Perşembe 14:14
Eyüpspor'dan stat açıklaması
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İç saha maçlarımız için yürüttüğümüz stat arayışında bizlere kapılarını açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübüne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecektir. Bu statta, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anlara imza atmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

