  • Eyüpspor'un en istikrarlısı Umut Bozok
Eyüpspor'un en istikrarlısı Umut Bozok

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kritik puanlarla kümede kalan Eyüpspor'da en istikrarlı futbolcu Umut Bozok oldu. 29 yaşındaki golcü oyuncu 32 maçta forma giyerek 6 kez fileleri havalandırdı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 12:01 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2025-2026 sezonunda son haftalardaki performansıyla kümede kaldı.

Eflatun-sarılı ekip, 34 maçta yaşadığı 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda 33 puan toplayarak ligi 15. sırada tamamladı.

Ligde 29 haftalık periyotta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 22 puan toplayan Eyüpspor, son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 11 puanı hanesine yazdırarak lige tutundu.

Rakip fileleri 33 kez havalandırabilen Eyüpspor, kalesindeki 48 gole engel olamadı.

17 HAFTA KÜME DÜŞME HATTINDA KALDI

Süper Lig'de istikrarsız bir performans ortaya koyan ikas Eyüpspor, sezonun büyük bölümünü alt sıralarda geçirdi.

Teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde sezona başlayan ve ardından Orhan Ak yönetiminde mücadelesine devam eden İstanbul temsilcisi, 34 haftanın 17'sini küme düşme hattında tamamladı.

Atila Gerin'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla toparlanma sürecine giren Eyüpspor, özellikle son haftalardaki çıkışıyla lige tutunmayı başardı.

EN İSTİKRARLISI UMUT BOZOK

İstanbul temsilcisinde bu sezon 40 futbolcu forma giydi.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda eflatun-sarılı formayı 20 yerli ve 20 de yabancı oyuncu terletti. Bu futbolcular arasında 32 maçta 2 bin 101 dakika sahada kalan ve 6 gol kaydeden Umut Bozok, takımın en istikrarlısı oldu.

Bu oyuncuyu 23 maçta 1828 dakika süre alan Umut Meraş, 1710 dakika görev yapan Marcos Felipe ve 1624 dakika sahada kalan Robin Yalçın izledi.

EN SKORER METEHAN ALTUNBAŞ

Süper Lig'de bu sezon 33 kez rakip fileleri havalandıran Eyüpspor'da en skorer isim, Metehan Altunbaş oldu.

Metehan, forma giydiği 18 maçta 7 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Genç futbolcuyu 6 golle Umut Bozok ve 4 golle Emre Akbaba takip etti.

EN "HIRÇIN" BEDİRHAN ÖZYURT

Eyüpspor'da 23 yaşındaki savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt, takımın en "hırçını" olarak dikkati çekti.

Ligde bu sezon eflatun-sarılı futbolculara toplamda 4 kırmızı ve 76 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 12 maçta 2 kırmızı kart gören Bedirhan'ı birer kırmızı kartla Denis Radu ve Anıl Yaşar takip etti.

En fazla sarı kart gören futbolcu ise Taşkın İlter (6) oldu.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

ikas Eyüpspor'da bu sezon forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuYaşUyrukMaçGolSarıKırmızıSüre
Umut Bozok29Türkiye3264-2101
Umut Meraş30Türkiye23-2-1828
Marcos Felipe30Brezilya19---1710
Robin Yalçın32Türkiye19---1624
Calegari24Brezilya2211-1620
Mateusz Legowski23Polonya2625-1565
Luccas Claro34Brezilya1713-1417
Kerem Demirbay32Türkiye16-4-1416
Baran Gezek20Türkiye17-1-1383
Nihad Mujakic28Bosna Hersek16-4-1349
Serdar Gürler34Türkiye17-2-1290
Jankat Yılmaz21Türkiye14-3-1260
Mame Thiam33Senegal1424-1183
Talha Ülvan25Türkiye2023-1106
Taşkın İlter31Türkiye22-6-1074
Metehan Altunbaş23Türkiye1875-1006
Emre Akbaba33Türkiye2343-986
Bedirhan Özyurt23Türkiye12--2908
Yalçın Kayan27Türkiye16-3-884
Denis Draguş26Romanya12-3-878
Jerome Onguene28Kamerun13-3-782
Lenny Pintor25Fransa16-2-767
Emir Ortakaya21Türkiye9-2-728
Denis Radu23Romanya15--1658
Prince Ampem28Gana2023-631
Svit Seslar24Slovenya1011-554
Angel Torres26Kolombiya11---546
Taras Stepanenko36Ukrayna8-3-530
Halil Akbunar32Türkiye1221-507
Charles-Andre Raux-Yao24Fransa1523-498
Anıl Yaşar23Türkiye5-11358
Melih Kabasakal30Türkiye3---103
Berke Özer25Türkiye1---90
Arda Yavuz20Türkiye2---68
Dorin Rotariu30Romanya4---67
Ismaila Manga19Senegal4-1-24
Abdou Khadre Sy18Senegal3---19
Christ Sadia19Fildişi Sahili3---12
Samu Saiz35İspanya1---1
Mete Demir28Türkiye1---1

