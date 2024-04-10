Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor, Real Madrid ile sözleşmesi bitecek Luka Modric'i kadrosuna katmak istiyor.

EYÜPSPOR TARİH YAZDI

Geçen sezon Süper Lig şansını Play-Off'ta kaybederek büyük hayal kırıklığı yaratan Eyüpspor o süreçten güçlenerek çıktı. İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Arda Turan'la yola devam kararı alan ve yeni sezona da genç hocayla başlayan eflatun-sarılılar bu sezon tarih yazdı.

TRANSFERDE DEV HEDEFLER

Tarihinde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayacak olan Eyüpspor'da da heyecan büyük... Özellikle İstanbul temsilcisinin başkanı Murat Özkaya'nın çok büyük hayalleri ve hedefleri var.

GÖZÜNÜ REAL'E ÇEVİRDİ

Dünyaca ünlü yıldızları kadroya katarak hem takımının adını dünyaya duyurmak hem de bu isimlerle başarıyı yakalamak isteyen eflatun-sarılıların gözü Real Madrid'e çevrildi.

HEDEF LUKA MODRIC

Başkan Özkaya, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'i takıma kazandırmayı hedefliyor. Özkaya daha önce yaptığı açıklamada, "37, 38 veya 40 yaşında olsa da fark etmez. Bir gün mutlaka onu Eyüpspor'a transfer etmek istiyorum" demişti.

YETKİLİLERE DİREKTİF

Özkaya'nın, kulüp yetkililerine de direktif vererek, Hırvat yıldızın menajerleriyle sürekli temasta olmalarını istedi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İspanyol devinden olası ayrılığı durumunda tecrübeli orta saha oyuncusuna resmi teklif gidecek. 38 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile kontratı sezon sonu bitiyor.

MODRIC HEYECANLANDIRIYOR

Şimdiden gelecek sezonun planlamasına başlayan eflatun-sarılılarda teknik direktör Arda Turan'ın da Süper Lig'de başarılı bir şekilde mücadele edebilecek bir kadro yapılanması konusunda rapor hazırladığı belirtildi. Modric ihtimali de Turan'ı heyecanlandırıyor.

ETKİN ROL OYNAYACAK

Bu raporu kısa süre içerisinde yönetimle paylaşacak olan genç teknik adam transferlerde etkin bir rol alacak.