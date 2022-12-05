Ezeli rakipler 34'lük Caner Erkin için kapışıyor!

Süper Lig'in flaş takımlarından Fatih Karagümrük'te sürpriz bir ayrılık yaşandı. İtalyan teknik adam Andrea Pirlo yönetimindeki İstanbul ekibi, takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini duyurdu.

Ajansspor'un haberine göre; Caner Erkin, Beşiktaş Teknik Direktörün Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı takımda ikinci dönemine başlayan Güneş, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisini yanında görmek istedi.

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YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Şenol Güneş ile Caner Erkin'in yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde 6 aylığına kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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GALATASARAY DA DEVREDE

Caner Erkin'le sadece Beşiktaş ilgilenmiyor. Ligin asist kralı olan tecrübeli futbolcu eski takımı Galatasaray'ın da hedefine girdi. Özellikle Okan Buruk'un sol bek için bir futbolcu istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Roma'da forma giyen Matias Vina'yı gündemine almıştı.

Caner Erkin'in sözleşmesinin feshedilmesi üzerine yerli statüsünde bulunması ve bonservis sorunu yaşanmaması adına Cim Bom, Caner Erkin'e rotasını çevirdi. Yönetim, tecrübeli bekle görüşüp şartları konuştuktan sonra Caner'in kararını vermesini bekleyecek.