Fenerbahçe, önümüzdeki sezon kadrosuna kaliteli bir orta saha oyuncusu eklemek için çalışmalara başladı.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Leandro Barreiro için harekete geçti.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Fenerbahçe, Alman Ligi ekiplerinden Mainz'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha için ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

2018 yılında 200 bin Euro piyasa değeri olan Barreiro'nun şu anki piyasa değeri ise 14 milyon Euro. 56 kez Lüksemburg Milli Takımı forması giyen merkez orta saha 2 kez fileleri havalandırdı.

ALMAN EKİPLERİ DE DEVREDE

Galatasaray ve Fenerbahçe dışında oyuncuyla Alman kulüpleri de yakından ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2018 yılından bu yana Mainz'ın A takımında forma giyen genç oyuncunun Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.