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Spor

Ezeli rakiplerin hedefi Şilili stoper!

Sezonun bitimine kısa bir süre kala transferde vites arttıran Beşiktaş ve Fenerbahçe River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı gündemlerine aldılar.

Sabah1 Mayıs 2024 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
Ezeli rakiplerin hedefi Şilili stoper!
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Trendyol Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki takım da ligin bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı.

ARJANTİN'DEN FLAŞ İDDİA

Arjantin basını, iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

PAULO DIAZ'A KANCA

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı istiyor. Haberde Rus ekibi CSKA Moskova'nın da 29 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Paulo Diaz bu sezon River Plate formasıyla 17 maça çıktı. Şilili savunma oyuncusu, 1 gollük bir performans sergiledi. Diaz'ın Arjantin ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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