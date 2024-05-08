Ezgim Mıstıkoğlu ve Deniz Derin Bınaroğlu, tarihe geçti

22 yaşındaki Ezgim Mıstıkoğlu ve 21 yaşından Deniz Derin Bınaroğlu isimli denizciler, İtalyan takımı Translated9 ile Ocean Globe Race yarışına katıldı.

4 etap olarak yapılan yarışlarda Mıstıkoğlu ve Bınaroğlu kendi kategorilerinde, dünyayı Yelken ile yarışarak turlayan en genç Türk yelkenciler oldular.

Ezgim Mıstıkoğlu ve Deniz Derin Bınaroğlu, Translated9 isimli tekneyle İngiltere'den çıktıkları, Ocean Globe Race dünya yelken yarışını, 8 ayda tamamlayarak İngiltere'ye geri döndüler.

İki Türk denizcinin yarıştığı İtalyan Translated9 teknesi, 4 etaptan oluşan yarışların ilki İngiltere-Cape Town ile 2. Etap Cape Town-Yeni Zelanda arası yarışları IRC sinifinda, Line Honors sinifnda ve Flyer sinifnda birincilikle bitirdiler.

BATMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Türk denizcilerin yarıştığı İtalyan tekne, Yeni Zelanda-Uruguay ve Uruguay-İngiltere etaplarında batma tehlikesi geçirdi.

3. etapta Translated9 teknesinde çatlaklar oluştu. Cape Horn'u döndükten sonra ciddi fırtınalarla karşılaşan ekip güvenliğe öncelik vererek Falkland adalarına sigindi

Tekne, Falkland adalarında tamir edildi ve 4. Etaba son anda yetişti.

Falkland adalarından yola çıkan iki Türk genç denizcinin yarıştığı tekne, 4 ve son etapta yarışı birinci götürürken yeni bir talihsizlik yaşadı.

Translated9'un teknesinde, yarışı tamamlamaya sadece 10 gün kala yeni bir çatlak oluştu.

Takım bu kez de Portekiz'in Madeira adasına çıkmak zorunda kaldı. Bir kez daha tamire alınan teknedeki sorunlar giderilince İtalyan tekne tekrar yola çıktı.

Oluşan arızlar ve zaman kaybı nedeniyle iki Türk denizcinin yarıştığı Translated9 takımı, Ocean Globe Race'in 3. Ve 4. Ayaklarında yarış dışı kaldı. Yine de dünya turunu tamamlamak üzere Madeira adasından başladıkları noktaya - İngiltere'ye - dönerek dünya turunu bitirdiler.

Bununla birlikte, 22 yaşındaki Ezgim Mıstıkoğlu ve 21 yaşındaki Deniz Derin Bınaroğlu, dünyayı Yelken ile yarışarak dönen en genç Türk yelkenciler oldular.

YARIŞLARDA HİÇBİR TEKNOLOJİ KULLANILMADI

Ocean Globe Race, 1973 yılında yapılan Whitbread Round The World yarışının 50. Yılı adına düzenlendi.

4 etaptan oluşan yarışa 14 tekne ve 23 ülkeden 256 sporcu katıldı.

Yarışta, hiçbir teknoloji kullanılmadı. Tekneler yön bulurken ve hava tahminler için tamamen geleneksel yöntemleri kullandı. Sekstant ve astronavigasyon ile yönlerini bulurken fax makinesi ile hava raporlarına ulaştılar

Yarışa katılan takımlar bilgisayar, uydu, GPS, telefon gibi aletlerden 8 ay boyunca uzak kaldı.

Ocean Globe Race'a katılan Ezgim Mıstıkoğlu dünyayı yelken ile yarışarak turlayan ilk en genç Türk Kadını, Deniz Derin Bınaroğlu dünyayı yelken ile yarışarak turlayan ilk en genç Türk Erkeği unvanını aldı.