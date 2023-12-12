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Spor

Fenerbahçe'den, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki

Fenerbahçe Kulübü, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıya tepki açıklaması paylaştı.

AA12 Aralık 2023 Salı 00:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki
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Fenerbahçe Kulübü, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz. Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."

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