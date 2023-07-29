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Spor

F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu
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Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 11 tur üzerinden yapıldı.

İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Bitiş çizgisini liderden 6.677 saniye sonra geçen Oscar Piastri (McLaren) 2'nci, 10.733 saniye geriden gelen Pierre Gasly (Alpine) ise 3. sırayı aldı.

Yarın TSİ 16.00'da başlayacak Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 289 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 171

3. Fernando Alonso (İspanya): 139

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 135

5. Carlos Sainz (İspanya): 92

TAKIMLAR

1. Red Bull: 460

2. Mercedes: 223

3. Aston Martin: 184

4. Ferrari: 176

5. Alpine: 53

  • Belçika Grand Prix
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