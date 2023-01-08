İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2023 Pazar / 16 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7087
  • EURO
    20,0091
  • ALTIN
    1122.87
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FA Cup'ta Liverpool - Wolverhampton eşleşmesi ikinci maça kaldı
Spor

FA Cup'ta Liverpool - Wolverhampton eşleşmesi ikinci maça kaldı

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Liverpool ile Wolverhampton 2-2 berabere kaldı.

AA8 Ocak 2023 Pazar 09:12 - Güncelleme:
FA Cup'ta Liverpool - Wolverhampton eşleşmesi ikinci maça kaldı
ABONE OL

Anfield Road Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Gonçalo Guedes ve Darwin Nunes'in golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Liverpool, ikinci yarının hemen başında Muhammed Salah'ın attığı golle öne geçerken, konuk ekip 66. dakikada Hee-chan Hwang ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmeyince mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Kupada tur atlayan taraf, iki takım arasındaki ikinci maçın ardından belli olacak.

3. turda diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace-Southampton: 1-2

Tottenham-Portsmouth: 1-0

Gillingham-Leicester City: 0-1

Hull City-Fulham: 0-2

Bournemouth-Burnley: 2-4

Brentford-West Ham: 0-1

Sheffield Wednesday-Newcastle United: 2-1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.