Fabian Delph futbolu bıraktığını duyurdu

Fabian Delph futbola veda ettiğini duyurdu.

32 yaşındaki İngiliz futbolcu son olarak formasını giydiği Everton'dan ayrılmış ve herhangi bir takıma imza atmamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Delph, futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

FABİAN DELPH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?



Leeds United altyapısında yetişen Delph burada İngiliz futbolunun dikkatini çekti ve 2009 yılında 10 milyon euro'luk bedelle Aston Villa'nın yolunu tuttu.

2015 yılında Manchester City, 11.5 milyon euro karşılığında Fabian Delph'i renklerine bağladı ve milli futbolcu Etihad'da dört sezon geçirdi.

2019 yazında Manchester City'den 9.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Everton'a imza atan Delph, üç sezondur Merseyside ekibinin formasını giyiyordu.

20 kez İngiltere Milli Takım forması giyen Delph kariyeri boyunca 2 Premier Lig, 3 Lig Kupası, 1 FA Cup ve 1 Community Shield kazanma başarısı gösterdi.