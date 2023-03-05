Ara transfer dönemi, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iki kez uzatılmıştı. Bu süreçte; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim hamlelerine imza atan Beşiktaş, son bir takviye için daha yoğun mesai harcıyor.

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Teknik ekibin planlaması doğrultusunda bir sol forvet almak için girişimlerde bulunan idareciler, ilk hedefleri olan İtalya Serie A ekibi Roma'dan El Sharaawy'yi renklerine bağlayamadı. Deneyimli ismin transferini, kulübüyle kontratının bittiği sezon sonuna bırakan idareciler, Fabio Borini üzerine yoğunlaştı.

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ÖN ANLAŞMA HAZIR

İtalyan kanat oyuncusu için son olarak Kevin N'Koudou artı 2 milyon avro öneren idareciler, pazarlıklarına devam ediyor. Fanatik'in haberine göre; ara transfer döneminin bitimine artık saatler kala bu operasyonu mutlu sonla tamamlamayı isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle şimdiden 2 senelik ön anlaşmaya vardı. Karagümrük'le anlaşma sağlanması halinde Borini, saatler içinde Beşiktaşlı olacak.