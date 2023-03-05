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  • Fabio Borini'yle anlaşma sağlandı! Transfer döneminin bitmesine saatler kala...
Spor

Fabio Borini'yle anlaşma sağlandı! Transfer döneminin bitmesine saatler kala...

Ara transfer döneminin son gününde Fabio Borini'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, futbolcuyla ön anlaşma yaptı. Fabio Borini'nin kulübü Karagümrük'le de anlaşma sağlanması halinde İtalyan futbolcu saatler içinde Beşiktaşlı olacak.

5 Mart 2023 Pazar 10:51 - Güncelleme:
Fabio Borini'yle anlaşma sağlandı! Transfer döneminin bitmesine saatler kala...
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Ara transfer dönemi, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iki kez uzatılmıştı. Bu süreçte; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim hamlelerine imza atan Beşiktaş, son bir takviye için daha yoğun mesai harcıyor.

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EL SHARAAWY OLMADI

Teknik ekibin planlaması doğrultusunda bir sol forvet almak için girişimlerde bulunan idareciler, ilk hedefleri olan İtalya Serie A ekibi Roma'dan El Sharaawy'yi renklerine bağlayamadı. Deneyimli ismin transferini, kulübüyle kontratının bittiği sezon sonuna bırakan idareciler, Fabio Borini üzerine yoğunlaştı.

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ÖN ANLAŞMA HAZIR

İtalyan kanat oyuncusu için son olarak Kevin N'Koudou artı 2 milyon avro öneren idareciler, pazarlıklarına devam ediyor. Fanatik'in haberine göre; ara transfer döneminin bitimine artık saatler kala bu operasyonu mutlu sonla tamamlamayı isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle şimdiden 2 senelik ön anlaşmaya vardı. Karagümrük'le anlaşma sağlanması halinde Borini, saatler içinde Beşiktaşlı olacak.

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