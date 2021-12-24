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Spor

Fabrice N'Sakala'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'ya İzmir'in köklü kulübü Altay talip oldu.

24 Aralık 2021 Cuma 13:54 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 13:54
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Altay yönetimi, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporu sonrası savunma takviyesine öncelik veriyor. Bu doğrultuda kurmaylar, Süper Lig'den iki ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'dan 26 yaşındaki stoper Bahadır Öztürk ile Beşiktaş'ta kadro dışı kalan sol bek Fabrice N'Sakala için devreye girdi.

Güney ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Öztürk için kiralama formülünü düşünen Altay, Beşiktaş'tan gönderilmesi gündemde olan 31 yaşındaki Fransız N'Sakala'yı ise bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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