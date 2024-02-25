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Spor

Fahrudin Omerovic: 35 gün içerisinde 9 maç oynamak kolay değil

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Hatayspor galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Her geçen gün daha iyiye doğru giden takım olarak bugüne kadar geldik. Kolay değil bu 35 gün içerisinde 9 maç oynamak. Onun için her oyuncuya ihtiyacımız var' dedi.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 00:03 - Güncelleme:
Fahrudin Omerovic: 35 gün içerisinde 9 maç oynamak kolay değil
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Bu tip maçlarda ancak tek yürek, tek yumruk olan bir takım kazanır. Biz tabii ki bir şeye hazırlanıyoruz ama sonuçta sahadaki karar verenler, futbolcular. Onun için bugün gerçekten bütün oynayanlar, yedek kulübesinde kalan oyuncular, sonra oyuna giren oyuncular aynı zamanda bu 35 günlük periyot içerisinde bizimle ilk etapta oynayan oyuncular var. Onlar da aslında bugün belki kadroya giremediler ama bunu da gördüm herkes tek yürek oldu. Onun için bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Çünkü ancak böyle bir işi başarabiliriz. Tabii ki bunu da söylemem gerek. Arkamızda büyük bir güç vardı. Son iki maçta iç sahada seyircimiz onlar da büyük bir destek veriyor. İnanıyorum ki sonraki maçlar da aynı şekilde olacak. Sadece futbolcular değil, bizimle beraber yaşayan personel, gece gündüz bir aile olarak olmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece bu şekilde dediğim gibi hep beraber bir şekilde başarabiliriz. ilk devre biraz daha stresliydi. Çünkü stres bizim üzerimizde daha fazlaydı. Puan olarak baktığımız zaman kazanmak zorundayız. Bunu başardık. Şu anda zaten daha önceki maçlarda da bazı şeyler kaçırdık puan olarak. Ama mücadele olarak, irade gücü olarak, her geçen gün daha iyiye doğru giden takım olarak bugüne kadar geldik. Kolay değil bu 35 gün içerisinde 9 maç oynamak. Onun için her oyuncuya ihtiyacımız var. Bir dakika bile olsa bugünkü olduğu gibi herkes sakat olan bile oyuncular devam etmek istiyordu. Aslında esas olan takımın gücü bu" şeklinde konuştu.

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