İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2024 Cumartesi / 29 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fahrudin Omerovic: Bizim için her puan altın değerinde
Spor

Fahrudin Omerovic: Bizim için her puan altın değerinde

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Bizim için her puan aslında altın değerinde. İki defa avantajı yakaladık ancak koruyamadık' dedi.

IHA9 Mart 2024 Cumartesi 20:38 - Güncelleme:
Fahrudin Omerovic: Bizim için her puan altın değerinde
ABONE OL

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Maçtan önce tam düşündüğümüz gibi zor maç oldu. Çünkü Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman çok hızlı ve çok taktik oyunculara sahip. Zaten ilk 15 dakika belki biraz daha fazla problem yaşadık. Adana o yüzden hızlı davrandı. Ona rağmen öne geçtik. Sonra zaten dediğim gibi maç bu şekilde kolay bitmeyecekti. Hem Adana Demirspor için hem bizim için her puan aslında altın değerinde. İki defa avantajı yakaladık ancak koruyamadık. Belki 1-0'dayken pozisyonları değerlendiremedik. 2-1'den sonra bazı pozisyonları yakaladık ama 3. gol gelseydi zaten maçı bir şekilde bitirecektik. Sonuçta kaybettiğimiz 2 puan bizim için çok değerli. Bir taraftan baktığın zaman son 5 maçta 10 puan toplayan bir takımımız var. Onun için çok fazla panik yapmamamız gerekiyor. Her maç dediğim gibi final maçıdır. Sadece bugün kazansaydık da çok fazla bir şey değişmeyecekti. Mücadeleye sonuna kadar devam etmek ve savaşmak lazım. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yoksa başka türlü başarılı olamayız. Onun için futbolcularımı tebrik ediyorum. Sonuna kadar mücadele etti" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.