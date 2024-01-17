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Spor

Fahrudin Omerovic: Burada olduğum için çok mutluyum

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahruddin Omerovic, bugün yapılan antrenmanda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Burada olduğumuz için gerçekten mutluyum. Çünkü biz burada çok güzel günler geçirdik. Kupayı da kazandık. Onlar bize kendimizi yuvamızda hissettirdi. Onun için çok teşekkür ederim.' ifadlerini kullandı.

IHA17 Ocak 2024 Çarşamba 19:36 - Güncelleme:
Fahrudin Omerovic: Burada olduğum için çok mutluyum
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Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, yarın Göztepe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Sonrasında da daha iyiye doğru gitmek için çalışacağız" dedi.

Konyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas çalışması yapan futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Burada olduğumuz için gerçekten mutluyum. Çünkü biz burada çok güzel günler geçirdik. Kupayı da kazandık, Avrupa heyecanı gördük. Şehir bizi çok güzel karşıladı. Biz de onları sevdik. Onlar bize kendimizi yuvamızda hissettirdi. Onun için çok teşekkür ederim. Özellikle Başkan Ömer Korkmaz ve yönetim kuruluna bana ve ekibimize güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Doğal olarak heyecanlıyız. Toplam 5 sene Aykut Hoca'yla, ekibimizle beraber burada geçirdik. Çok güzel günler oldu. Konyaspor en iyisine layık bir camia. Kendime ve ekibimize inanıyorum. Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Onun da sonrasına da daha iyiye doğru gitmek için çalışacağız. İnşallah daha uzun zaman hep beraber oluruz" diye konuştu.

"AYKUT HOCA'YLA ARAMIZDA GÖNÜL BAĞIMIMIZ VAR"

Kulüplerin doğal olarak teknik direktör arayışına girdiğini ve bunlarının kendisi için doğal bir durum olduğunu ifade eden Omerovic, "Doğal olarak kulüp antrenör aradığı zaman istediği hocayla görüşebilir, konuşabilir. Ben hiçbir zaman da buna karşı değilim. Uzun yıllar Aykut Hoca ile beraber çalıştık. Aykut Hoca'yla bir tarafta gönül bağımız da var aramızda. Sadece benim değil ekibimizin bir çoğu uzun zaman Aykut Hoca'yla beraber çalışan insanlar. Bundan sonra sorumluluk büyük olacak. Ben hiçbir zaman bu tip sorumluluklardan kaçan bir insan değilim. Zaten risk almadan hiçbir zaman başarı gelmez" şeklinde konuştu.

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