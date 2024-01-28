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Spor

Fahrudin Ömerovic: Hakem çok adaletsizdi

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic kaybedilen Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

AA28 Ocak 2024 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Fahrudin Ömerovic: Hakem çok adaletsizdi
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, maçın kırılma anının penaltı pozisyonu olduğunu söyledi.

Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında erken gollerle öne geçtiklerini anımsattı.

İkinci devrede takımın performansının düştüğüne işaret eden Ömerovic, galibiyet hasreti nedeniyle psikolojik baskının olduğunu vurguladı.

Ömerovic, son maçlarda takımının gösterdiği performansa dikkati çekerek, "İnanan, sonuna kadar savaşan, oyunda kalmak isteyen oyuncu grubumuz var. Maalesef gole baktığın zaman Antalyaspor, Gaziantep FK ve bugünkü maçta çok şey kaçırdık. Bugün oyunun kırılma noktası penaltı pozisyonudur." dedi.

Maçın hakemi Alper Akarsu'nun tecrübesiz olduğunu savunan Ömerovic, "Kritik bir maça, böyle tecrübesiz bir hakemin verilmesi bana göre çok mantıksız. En azından adalet istiyoruz. Bugün maçta biraz gerginliğimizi artırmış olabilir. İlk önce hatalarımızı düzeltmek zorundayız. Sonuna kadar savaşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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