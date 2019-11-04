Falcao 18, Şener 26 gün yok
Cim-Bom’un iki sakat oyuncusundan Kolombiyalı golcünün 22 Kasım’daki Başakşehir, sağ bek Şener Özbayraklı’nın da 1 Aralık’taki Trabzon maçında sahada olacağı belirtildi.
- Star Spor
ASLAN’IN iki sakat yıldızı Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı’nın yeşil sahalara dönme tarihleri de belli oldu. Fenerbahçe derbisi sonrası sakatlanıp 4 haftadır Sarı-Kırmızılı formadan uzak kalan Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Falcao’nun ligdeki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyeceği, milli ara sonrası 22 Kasım’da oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynayabileceği öğrenildi. Çaykur Rizespor maçında arka adalesinden sakatlanan Şener Özbayraklı’nın da 1 Aralık’ta deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı vurgulandı. Öte yandan dünü istirahatle geçiren Galatasaray, çarşamba günkü Real Madrid maçının İstanbul hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Sarı-Kırmızılılar salı günü 11.00’de İspanya’ya gidecek.
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