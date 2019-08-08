'Falcao için uğraşıyoruz'

Aslan’ın patronu, “Galatasaray’ın hayrına olacak en optimum çözümü bulmaya çalışıyoruz. Olay sadece FFP değil. Kişiler ve diğer birçok faktör var. Seri transferi de kolay olmadı. 9 futbolcu transfer ettik. Falcao’nun gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz, artık saklanacak bir şey yok. Galatasaray bir dünya kulübü, Falcao bir dünya yıldızı. Galatasaray Falcao ile de, diğer dünya yıldızları ile de yürür. Diagne dünya ligleri içinde en çok gol atan santrfor. Çok genç, ilk kez böyle büyük bir camiada oynuyor. Şampiyonluğa büyük katkıları var, nankör olmayalım, vedalı olalım, teşekkür etmesini bilelim” dedi.