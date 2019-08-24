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Falcao işi arapsaçı

Aslan’ın kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki golcü için İspanyol basınından şok iddia. AS, “Falcao ile G.Saray arasındaki görüşmeler sonlandı. Valencia, Kolombiyalı forvet için devreye girdi” diye yazdı.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol AS Gazetesi, 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes ile Sarı-Kırmızılı kulüp arasındaki görüşmelerin beklenmedik şekilde sonlandığını yazdı. Haberde Valencia’nın da Falcao için yeniden devreye girdiği kaydedildi.

BULUT’A GÖRE SIKINTI SÜRÜYOR

Cim-Bom’un İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fransa’ya gidip yan yana fotoğraf çektirdiği Kolombiyalı forvetin transferi ile ilgili, “Sıkıntı yok. Falcao, yüzde 99 Galatasaray’da” açıklaması yapmıştı. Ancak iki gün önce yeniden Paris’e uçan menajer Ahmet Bulut’un, “Bitti, geliyor gibi bir durum yok. Bu iş biraz daha sürecek” ifadelerini kullanması transferin arapsaçına döndüğünün sinyalini vermişti.

FALCAO’NUN ELİNDEKİ GİZLİ KOZ!

Kolombiya’dan ise Falcao konusunda bir başka çarpıcı iddia gündeme taşındı. Marca Claro, Falcao’nun elinde Monaco ile imzaladığı “Serbest kalma” anlaşması olduğunu ileri sürdü. Buna göre Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen 33 yaşındaki golcü, son ana kadar iki kulübün bonservis konusunda anlaşmasını bekleyecek, olmazsa bu maddeyi devreye sokup G.Saray’a gelecek.

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