Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı
Monaco, Radamel Falcao'nun Portekiz kampı kadrosunda yer almadığını açıkladı
Monaco, Radamel Falcao'nun Portekiz kampı kadrosunda yer almadığını açıkladı
Monaco, Radamel Falcao'nun Portekiz kampı kadrosunda yer almadığını açıkladı
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