Falcao yine İspanya yolcusu
Aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen Falcao, tedavisinin ikinci kısmı için bugün yeniden Madrid’e gidecek.
- Star Spor
Birkaç gün önce İstanbul’a dönen ve tedavisine kulüpte devam edilen Kolombiyalı yıldızın 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu arada Falcao, Kemerburgaz semt pazarında alışveriş yaparken görüntülendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.