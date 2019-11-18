Falcao’da büyük kriz

CİM-BOM’DA Radamel Falcao’ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Büyük umutlarla transfer edilen golcü futbolcu sezon başında 3 lig ve 3 Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle forma giymedi. Sağlık heyetinin “oynayabilir” demesine rağmen Kolombiyalı futbolcunun oynamaması Terim’in de tepkisini çekmişti.

TARAFTARLAR DA TEPKİLİ

Golcü futbolcu bir süredir İspanya’da tedavi gördükten sonra geçen hafta sonunda İstanbul’a dönmüştü. Ancak Falcao’nun salı günü yeniden İspanya’ya gidecek olması kafaları karıştırdı. Yıldız futbolcunun bu durumu taraftarların da tepkisini çekmeye başlarken, Falcao’nun sakat sakat transfer edildiği yönünde iddialar da spor kamuoyunda konuşuluyor.

1 EKİM’DEN BU YANA YOK

Son olarak 1 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG karşılaşmasında oynayan Falcao, sadece Kasımpaşa karşılaşmasında 1 gol atabildi. 37 gündür takımdan ayrı kalan yıldız futbolcunun salı günü İspanya’ya gidecek olması nedeniyle cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak olması sorunu, kriz noktasına getirdi.