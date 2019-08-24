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Falcao'dan Monaco'ya: ''Sözünüzü tutun''

Hem bonservis hem de bir golcü daha almak isteyen Monaco, Falcao transferinde Galatasaray'ı oyalamaya devam ediyor. Kolombiyalı yıldız, Monaco'ya '14 milyon olan ücretimi 8'e indirdim. Karşılığında bana bonservisim için bedel almama sözü verdiniz. Şimdi niye para istiyorsunuz?' dedi.

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Marca Claro'da yer alan habere göre; Falcao'nun elinde Monaco ile imzaladığı 'serbest kalma' anlaşması bulunuyor. Galatasaray ile de anlaşma sağlayan Kolombiyalı yıldız, Monaco'nun son anda 180 derece görüş değiştirmesi sonrası şaşırdı. Fransız ekibi, Falcao'nun yerine benzer kalitede birini bulana kadar izin istedi ancak Kolombiyalı yıldızın kalitesinde ve bütçelerine uygun bir isim bulunamadı.
 
FALCAO: ''NİYE PARA İSTİYORSUNUZ?''
 
Falcao, bonservisinden en az 3 milyon euro isteyen Monaco yöneticileriyle bir konuşma yaptı. Golcü futbolcu, Monaco yönetimie ile yaptığı konuşmada "14 milyon olan ücretimi 8'e indirdim. Karşılığında bana bonservisim için bedel almama sözü verdiniz. Şimdi niye para istiyorsunuz?" sözlerini kullandı ve ayrılık isteğini yineledi.
 
SON GÜNE KADAR BEKLEYECEK
 
Şampiyonlar Ligi'nde tekrar forma giymek isteyen Falcao, bu nedenle Monaco'dan ayrılmayı kafasına koydu. 33 yaşındaki yıldız, transferin biteceği son tarihe kadar bu belgeyi kullanmak istemese de Monaco şayet söz verdiği şekilde serbest bırakmazsa bu belgeyi işleme koyacak.
 
FALCAO FEDA DEDİ, MONACO GARANTİ VERDİ
 
2017'de Monaco ile sözleşmesini yenileyen Falcao, 14 milyon euroluk maaşını önce 9, sonra 8 milyon euroya düşürmüş ve kulübüne yardımcı olmuştu. Kolombiyalı forvet, maaşında indirime giderken bunun karşılığında takımdan bedelsiz ayrılmak isterse kolaylık sağlanmasını istemişti. Monaco da Falcao'ya bedelsiz transfer garantisi vermişti.
 
PEKİ SON DURUM NE?
 
İki kulüp arasındaki pazarlık devam ediyor. Oyuncu zaten Galatasaray ile anlaşmış durumda. Bu Galatasaray'ın elindeki en büyük koz...
 
Falcao öyle ya da böyle Galatasaray forması giyecek. Görüşmeler sürüyor. Dün de iki kulüp arasında pazarlık vardı. Monaco hem para istiyor (3 milyon Euro) hem de "Bir golcü daha transfer etmeden bu iş olmaz" diyor. Fransa'dan ayrılmayan menajerler Özgün Koyutürk ve Ahmet Bulut, Monaco kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

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