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Falcao'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu.

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Kolombiya'ya geri dönüp dönmeyeceği sorulan Kolombiyalı oyuncu, ailesini düşünmesi gerektiğini kaydederken, "Ben her zaman bir Millonarios taraftarıyım, Arjantin'den ayrılmadan önce de Millonarios'a transfer olmaya yakındım. Ancak karar sadece bnim hayatımla ilgili değil. Sadece Falcao olarak kendimi düşünemem, aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

3 kız babası olan Radamel Falcao, Ocak 2019'da babasını kaybettikten sonra annesiyle de birlikte yaşıyor.

AHMET BULUT, "4-5 GÜN" DEDİ

Galatasaray'ın Monaco ile yaptığı Radamel Falcao görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut, transfer için 4-5 gün gerektiğini söylemişti.

Net bir şey söylemenin zor olduğunu kaydeden Bulut, "Falcao önemli ama şu anda bir görüşme yok. Görüşmeleri ben yapıyorum, devam ediyor. Şu anda net bir şey söyleyecek durumda değiliz, biraz daha süre lazım. Olumlu ya da olumsuz şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Olumlyu derim insanlar spekülasyon yapar, olumsuz derim, insanlar hayal kırıklığına uğrar. 5-6 güne netleşir." diye konuştu.

(Sporx)

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