Falcao’nun sözleşmesi şoke etti! Tek taraflı fesih hakkı ve akılalmaz bonuslar...

Yaklaşık 2 aydır Radamel Falcao transferiyle yatıp kalkan Galatasaray nihayet mutlu sona ulaşmış, Kolombiyalı yıldıza 3 yıllık kontrat imzalatmıştı. Monaco’dan bonservissiz bir şekilde gelen 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı bildirilirken, tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte 9 milyon Euro kazanacağı ortaya çıktı.

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDELERİ BİR HAYLİ FAZLA

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; “Süper Lig’de ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi” organizasyonları için ayrı ayrı bonus maddeleri koyduran Falcao’nun 5 milyon euroluk maaşın haricinde 4 milyon euro da bonus alacağı anlaşılırken, Galatasaray’ın şampiyon olması halinde dünyaca ünlü yıldızın 200 bin euro daha ekstradan kazanacağı belirtildi.

İşte Radamel Falcao’nun sözleşmesindeki önemli detaylar…

* 2 milyon peşin, 3 milyon euro 10 taksitle ödenecek. Toplam 5 milyon euro

* Falcao sezon başına 5 maçta ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 10 maçta daha ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 14 maçta daha ilk 11 çıkarsa 600 bin euro. Toplamda 29 maça ilk 11 çıkarsa 1,6 milyon euro alacak.

* UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için 8 bin euro ödenecek.

* Galatasaray'ın lig şampiyonluğunda Falcao’ya 200 bin euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 700 bin euro ödenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'da 200 bin euro, çeyrek finalde 300 bin euro, yarı finalde 400 bin euro, şampiyonlukta 4 milyon euro ödeme yapılacak.

TEK TARAFLI FESHETME HAKKI!

* Bu maddelerin dışında Galatasaray Kulübü'nün Falcao’nun maaşında iki aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu doğrudan sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.