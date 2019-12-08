Falcao’nun forma hasreti bitti
GALATASARAY’DA uzun süren sakatlığın ardından sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Radamel Falcao dünkü Alanyasponr karşılaşmasının maç kadrosunda yer aldı.
- Star Spor
Yedekler arasında yer alan Kolombiyalı oyuncu tam 68 gün sonra son 12 dakikada şans buydu. Falcao son olarak 1 Ekim tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Paris Sanit Germain mücadelesinde görev yapmıştı. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim dünkü karşılaşmada Belhanda’yı Trabzon maçının ardından yine ilk 11’de sahaya sürdü.
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