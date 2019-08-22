AKŞAM

G.SARAY’DA Falcao hasreti dinecekti, ancak Monaco’nun İkinci Başkanı Oleg Petrov karmaşıklığı sürükleyecek açıklamalar yaptı. Yeni transferlerin imza töreninde Falcao hakkında konuşan Petrov, çift forvet oynamak istediklerini söyledi ve Kolombiyalı golcüye de ihtiyaç duyduklarını belirtti. Oleg Petrov, Wissam Ben Yedder ve Slimani transferlerine rağmen, “Ben Yedder’i aldığımız için de memnunuz. Bu sezon çift forvet oynamayı planlıyoruz. Falcao’nun ayrılmamasını istiyoruz. O, Devler Ligi’nde oynamak istiyor ama Monaco’daki kontratına sadık olacaktır” dedi.