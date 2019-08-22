30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7437
  • 6,3823
  • 275.687
  • 95999.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Falcao'nun kalmasını istiyorlar

Monaco 2. Başkanı Petrov kafaları karıştırdı. Petrov, “Falcao’nun kalması lazım, çift forvet olacağız” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AKŞAM

G.SARAY’DA Falcao hasreti dinecekti, ancak Monaco’nun İkinci Başkanı Oleg Petrov karmaşıklığı sürükleyecek açıklamalar yaptı. Yeni transferlerin imza töreninde Falcao hakkında konuşan Petrov, çift forvet oynamak istediklerini söyledi ve Kolombiyalı golcüye de ihtiyaç duyduklarını belirtti. Oleg Petrov, Wissam Ben Yedder ve Slimani transferlerine rağmen, “Ben Yedder’i aldığımız için de memnunuz. Bu sezon çift forvet oynamayı planlıyoruz. Falcao’nun ayrılmamasını istiyoruz. O, Devler Ligi’nde oynamak istiyor ama Monaco’daki kontratına sadık olacaktır” dedi.

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İdlib stratejisi belli oldu! Hazırlıklar tamam

İdlib stratejisi belli oldu! Hazırlıklar tamam

Kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Şirket ortakları SSK’lı olabilir mi?

Şirket ortakları SSK’lı olabilir mi?

Rus tankı hız rekoru kırdı  

Rus tankı hız rekoru kırdı  

HDP yine sokak çağrısı yaptı, PKK sempatizanları yolcu minibüsünü yaktı

HDP yine sokak çağrısı yaptı, PKK sempatizanları yolcu minibüsünü yaktı

Bakan Varank: 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum

Bakan Varank: 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum

'Göç'e yağmur molası! Havadan görüntülendiler

'Göç'e yağmur molası! Havadan görüntülendiler

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

Savunma sanayiinde yerli silah hamlesi! Üretimde seri döneme geçildi

Savunma sanayiinde yerli silah hamlesi! Üretimde seri döneme geçildi

Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

Efsane geri dönüyor! İşte tüm detaylar...

Efsane geri dönüyor! İşte tüm detaylar...

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA