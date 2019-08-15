Falcao’nun yolu açık

RADAMEL Falcao transferi için 2 aya yakın süredir çaba harcayan Galatasaray’ı umutlandıran gelişme. Monaco Kulübü, Sevilla’da forma giyen Wissam Ben Yedder’i 40 milyon euroya kadrosuna kattı. Fransız Kulübü’nün golcü transferini gerçekleştirmesiyle de Teknik Direktör Jardim’in Falcao için uyguladığı veto sona erdi. Jardim yeni bir golcü alınmadan Falcao’nun satılmasına karşı çıkıyordu.

ALBAYRAK İRTİBATA GEÇTİ

Bu gelişmenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Menajer Ahmet Bulut, Fransız kulübünün yöneticileri ile yeniden temasa geçti. Monaco’nun Falcao için Sarı-Kırmızılı takıma artık izin vermesi bekleniyor. Fransızlar, Kolombiyalı golcünün transferine onay verdiğinde Galatasaray yönetimi de hemen KAP’a gerekli bildirimi yapacak ve transfer için geri sayım başlayacak.

HAVAALANINDA HOŞGELDİN

Galatasaray’ın Falcao için ses getirecek bir karşılama ve imza töreni düzenleyeceği öğrenildi. Cim-Bom önce havaalanında yüzlerce taraftarın yer alacağı bir karşılama organize edilecek ve Falcao’ya Sarı-Kırmızılı taraftarlar “Hoş geldin” diyecek. Sağlık kontrolü ve diğer formalitelerin ardından Falcao için imza töreni düzenlenecek. Törenin Türk Telekom Stadı’nda taraftarların önünde yapılması planlanıyor.