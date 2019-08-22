Falcao’ya göre sistem

GALATASARAY’IN her konuda anlaşmaya vardığı Radamel Falcao’nun açıklanması için geri sayıma geçilirken, transfer sonrası takımda sistem değişikliği olacağı da ortaya çıktı. Nzonzi’nin gelişi sonrası Seri’yi 8 numaraya kaydırma kararı alan Teknik Direktör Fatih Terim’in 33 yaşındaki Kolombiyalı forvete göre de sistemi yeniden oluşturacağı kaydedildi.

TERİM’İN FALCAO PLANLARI HAZIR

Terim’in birinci planı; dünyanın ceza alanı içinde en etkili oyuncularından biri olarak gösterilen Falcao’yu Suudi Arabistan’a gitmeyi reddeden Mbaye Diagne ile birlikte çift forvet olarak oynatmak. Bu durumda Aslan’ın hocası Diagne’yi ceza alanında mikser olarak kullanıp Kolombiyalı ile işi bitirecek. Tecrübeli teknik adamın ikinci planı ise 33 yaşındaki oyuncuyu, maçlarda tek forvet olarak kullanmak.

TÜRK TELEKOM’DA İMZA ATACAK

Falcao’nun tek forvet olarak kullanılması halinde başta Ryan Babel olmak üzere 10 numara Belhanda ile Feghouli kendisine yakın oynayacak. Bu arada Galatasaray’la sözleşme imzalamak için yola çıkan 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın bugün İstanbul’da olması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, sağlık kontrolünün ardından Falcao’ya Türk Telekom Stadı’nda taraftara açık olarak imza töreni yapacak.