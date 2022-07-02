Faruk Koca: Ankaragücü'nün transfer yasağı yok

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı.

ATO Congresium'da düzenlenen ve genel kurul divan başkanlığını Asker Çatak'ın yaptığı toplantının açılışında konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Nisan ayında spor yasası çıktı. Bu spor yasasının getirdiği zorunluluklardan dolayı olağanüstü genel kurul yapıyoruz." dedi.

Koca, genel kurulun Ankaragücü'nün geleceğine ciddi katkılar sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Genel kurulu yapmışken seçimli yapmak istedik. Yönetim kadrosunu biraz daha güçlendirmek için bazı çalışmalar yaptık. Ankara'nın dinamiklerinden, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından Ankaragücü'ne katkı sağlamaları için teklifte bulunduk. Sağ olsun bizi kırmadılar. Bu ekibin Ankaragücü'nün geleceğine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde öncelikle kulübü yaşayabilir bir hale getirmeyi amaçladıklarını ve bunu başardıklarını vurgulayan Koca, "Sizin huzurunuzda ilan ediyorum. Ankaragücü genelde transfer yasaklarıyla anılır. Bu saatten sonra Ankaragücü'nün transfer yasağı yok, transfer tahtası açıktır." diye konuştu.



"19 Mayıs Stadı'nın yapılması birinci önceliğimizdi" diyen Koca, "Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs Stadı'nın yerinde yaptık. Kutlamaya Cumhurbaşkanı Yardımcımız da geldi, müjdesini verdi. Stadın ihalesi yapıldı, temeli yakında atılacak. Şu anda şantiye kuruluyor. Kapasitesi 45 bin kişilik, 50 bine de çıkabilir. Türkiye'nin en iyi stadı, hatta dünyanın sayılı statlarından olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tesisin projesini paylaşan Koca, transfer çalışmasıyla ilgili ise "Şu ana kadar 5 yabancı, 4 yerli oyuncu aldık. Ankaragücü çok iyi bir kadroyla lige başlayacak. Biz baştan kadroyu kurup, kampa öyle başlamak istiyoruz. Geçen yıl da böyle yaptık, o ligin 7. sıradaki bütçesiyle şampiyon olduk. Biz inanıyoruz, Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz." diye konuştu.