Faruk Koca: Camiamızın böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Ankaragücü Trabzonspor maçının ardından, "23 yıl sonra yarı finale çıkmak camia açısından çok önemli bir beklentiydi. Bu beklentiyi gerçekleştiren futbolcularımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koca, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktıklarından dolayı mutluluğunu dile getirirken, kupayı müzelerine getirmek için de ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Ankaragücü'nün bir kupa takımı olduğunu belirten Koca, "Ankaragücü ile ilgili 'Kupa Beyi' diye bir kanaat var. 23 yıl sonra yarı finale çıkmak camia açısından çok önemli bir beklentiydi. Bu beklentiyi gerçekleştiren futbolcularımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Camiamızın böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı. Biz de bunun hazzını yaşıyoruz." diye konuştu.

"Ankaragücü'nün bugün oynadığı futbol, futbolcularımızın gerçek oyun potansiyeli ve karakteriydi"

Ligde istedikleri sıralamada olmadıklarını ve bunu hak etmediklerini dile getiren Koca, "Biz takımımıza güveniyoruz. Ankaragücü'nün bugün oynadığı futbol, futbolcularımızın gerçek oyun potansiyeli ve karakteriydi. Bunu bugün iyi bir oyunla ve iyi bir skorla gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Ankaragücü'nün hak ettiği kupayı tekrar müzesine koymayı arzu ediyoruz"

Başkan Koca kupa mücadelesinde sonuna kadar savaşacaklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Bütün gücümüzle kupada finale çıkma mücadelesi verip, finalde de inşallah Ankaragücü'nün hak ettiği kupayı tekrar müzesine koymayı arzun ediyoruz. Dediğimiz gibi biz ligde hak ettiğimiz yerde değiliz. Geçen hafta da Başakşehir'e karşı 1 penaltı ve 3 net pozisyon kaçırdık. Başakşehir bir pozisyonla galip geldi. Tabi bu futbolun kaderi. Biraz yetenekle son pozisyonlarda işi bitirmek gerekiyor. İyi futbolla galip gelmedikten sonra bir anlamı kalmıyor. Bugün beni mutlu eden en önemli şey iyi futbol. Özellikle ikinci yarıda müthiş bir oyunla ve bitirici vuruşlarla galip geldik. Bir gol daha da atabilirdik.

"Oyuncuların da motivasyona ihtiyacı vardı. Bunu bugün gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Trabzonspor'u da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Koca, "Bizim buna daha çok ihtiyacımız vardı. Camianın morale ihtiyacı vardı, oyuncularında motivasyona ihtiyacı vardı. Bunu bugün gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Ligde de inşallah cumartesi günü İstanbulspor'la tekrar yeni bir başlangıç yapıp hak ettiğimiz yerde yani ilk 10 takım içerisinde olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Koca, Ankaragücülü taraftarlara da teşekkür ederek ligin bitimine kadar desteklerinin devam etmesini istedi. Ayrıca Koca, taraftarın eleştirilerini maç esnasında değil maç sonlarında yapmalarını, oyuncuların morallerini yüksek tutması açısından çok önemli olduğunun da altını çizdi.